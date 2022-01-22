18 milyon öğrencinin tatil mutluluğu

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sonuna gelindi. Birinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyondan fazla öğrenci yarıyıl tatiline girdi. 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan 18 milyondan fazla öğrenci 2 yılın ardından ilk kez dün okulda karne almanın heyecanını yaşadı. Sınıflarında isimleri okunan öğrencilere öğretmenleri tek tek karnelerini elden verdi. Pandemi nedeniyle geçen yıl karneler e-okul'da erişime açılmıştı. İsteyen veli ya da öğrenci basılı karnesini daha sonra okullarına giderek almıştı. Salgın nedeniyle sınıflarda karne dağıtımı olmamıştı. Öğrenciler en son okullarında karne heyecanını 17 Ocak 2020 tarihinde yaşamışlardı. İki haftalık aranın ardından öğrenci ve öğretmenler, 7 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için dersbaşı yapacak.
'OKULLAR AÇIK KALSIN'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarının kapanmasından endişe eden bazı öğrenciler, "Okulların kapanmasını istemiyoruz" dedi. Daha önce karnelerini e-okuldan aldıklarını hatırlatan öğrenciler bu mutluluğu 2 yıl aradan sonra tekrar yaşadıklarını belirterek "Karnemizi öğretmenimizden almak çok güzel" diye konuştu.