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Giriş Tarihi: 11.11.2021

18 yaş üstüne 3’üncü doz bugün başlıyor

18 yaş üstüne 3’üncü doz bugün başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkesin hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden bugünden itibaren olabileceklerini bildirdi. Yerli koronavirüs aşısı Turkovac için 2000 bin gönüllüye ulaşıldığını, 1000 gönüllüye daha ihtiyaç olduğunu belirten Koca, vatandaşları gönüllü olmaya davet etti. Bakan Koca, 8-16 yaş grubundaki çocuklarda vaka oranının düşüş gösterdiğini, bu gelişmenin de salgının seyrine olumlu yansıdığını kaydetti. ANKARA

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18 yaş üstüne 3’üncü doz bugün başlıyor
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