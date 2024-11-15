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Giriş Tarihi: 16.11.2024

18 yaşındaki berat kalp krizinden öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
18 yaşındaki berat kalp krizinden öldü
Aksaray'da, halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat Karaaslan (18), hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Berat Karaaslan, dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesinin otopsi sonrası, yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.
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18 yaşındaki berat kalp krizinden öldü
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