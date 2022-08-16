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Giriş Tarihi: 16.8.2022 12:12 Son Güncelleme: 16.8.2022 12:21

18 yaşındaki Buğra, kaza kurbanı oldu!

Kocaeli Darıca İlçesind önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikleti ile kaldırım direğine çarpan 18 yaşındaki Buğra Barış Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
18 yaşındaki Buğra, kaza kurbanı oldu!

Kocaeli Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Buğra Barış Kurt (18), bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan direğe çarptı.Kaza esnasında motosikletin üzerinde yere savrulan genç, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık merkezi görevlileri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kurt'ın cenazesi Darıca Merkez Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Gebze Balçık Köyünde toprağa verilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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18 yaşındaki Buğra, kaza kurbanı oldu!
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