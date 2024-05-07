18 yaşındaki Emircan eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşını öldürdü

Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı Orhan Apartmanı'nda meydana gelen olay sabah saatlerinde gerçekleşti. G.Ö. adlı kişi, daha önce yaklaşık 4,5 yıl birlikte yaşadığı eski sevgilisinin 3. kattaki evine balkondan girdi. Eski sevgilinin yeni erkek arkadaşı olan Emircan Ö'yü içeride gören G.Ö. 18 yaşındaki, yeni sevgili Emircan Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olayın hemen ardından 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklama sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Emircan Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 18 yaşındaki Emircan Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi eski sevgili G.Ö. ve onunla hareket ettiği tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor. Niğde'de bir kişi, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla öldürdü.