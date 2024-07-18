18 yaşındaki Emre husumet kurbanı

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Emre Balaban hayatını kaybetti. Yaralanan arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı. V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Emre Balaban (18) ve Ş.B.'ye (20) kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.