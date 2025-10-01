Haberler Yaşam Haberleri 18 yaşındaki genç iş makinasının altında kalarak can verdi
Giriş Tarihi: 1.10.2025 10:20 Son Güncelleme: 1.10.2025 10:24

18 yaşındaki genç iş makinasının altında kalarak can verdi

İstanbul Kağıthane’de bulunan bir inşaatta çalışan kazık operatörü Mikail A. (24), yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için Yasin Arık’tan (18) yardım istedi. Aracı çalıştıran Arık, iddiaya göre fren yerine gaza basınca forklift devrildi. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki aracın altında kalan Arık, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı haber alan yakınları feryat ederek sinir krizi geçirdi. Mikail A.'nın ifadesinde Arık’ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini ve fren yerine gaza basınca forkliftin kayarak üstüne düştüğünü belirtti.

Olay, 29 Eylül Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazık operatörü Mikail A., boya deposunun bulunduğu alanda yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için yardım istedi. Ardından da depodaki konteynerde kalan işçi Yasin Arık'a haber verdi. Forkliftin direksiyonuna geçen Arık, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kaymaya başlayan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki forklift, sürücü koltuğundan düşen Arık'ın üstüne devrildi. Yasin Arık forkliftin altında kalarak can verdi.

ARAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kazanın ardından Mikail A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, forkliftin altında kalan Arık'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Arık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Arık'ın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

FREN YERİNE GAZA BASMIŞ

Arık'ın yakınları kazayı haber alarak olay yerine geldi. Arık'ın öldüğünü öğrenen yakınları oferyat ederek sinir krizi geçirdi. Arık'ın yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakimleştirmeye çalıştı. Polisin ifadesine başvurduğu kazık operatörü Mikail A., Yasin Arık'ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini, Arık'ın fren yerine gaz bastığını ardından da forkliftin kayarak Arık'ın üstüne düştüğünü anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

