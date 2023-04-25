18 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

Tarımla uğraşan Özcan – Öznur Hasyılmaz çiftinin tek çocuğu olan Selahattin, Kınık Mahallesi'nde kullandığı kamyonetten indikten kısa süre sonra fenalık geçirerek yere düştü. Selahattin'in yere düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kalp masajının ardından Selahattin Hasyılmaz'ı Kaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuklarının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini öğrenin Özcan – Öznur Hasyılmaz çifti gözyaşlarına boğuldu. Öznur Hasyılmaz'ın anne olmak için yıllarca beklediği Sehatttin'in dünyaya gelmesi içinse hamilelik döneminde 6 ay yatarak beklediği öğrenildi. Selahattin'in Burdur'un Altınyayla İlçesi'nde ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.