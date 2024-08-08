18 yaşındaki genç kaza kurbanı

Antalya'da kamyonet ile çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Özkan Tanrıöver hayatını kaybetti. Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle Kürüş Caddesi'nde meydana geldi. Özkan Tanrıöver'in kullandığı 07 BHK 663 motosiklet ile O.G.'nin kullandığı 07 YKB 73 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü O.G. gözaltına alındı. Oğlunun cenazesini alan baba Vahit Tanrıöver gözyaşlarına boğuldu.