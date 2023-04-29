18 yaşındaki genç kız 8 gündür kayıp

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi şehitlik mevkii Esentepe bölgesinde oturan 18 yaşındaki Milhan Hacıfettahoğlu'dan 8 gündür haber alınamıyor. Ailesi emniyete kayıp ihbarından bulunurken, genç kızı gören yada yerini bilenlerin haber vermeleri için yardım çağrısında bulundu. Babasını yıllar önce kaybeden ve kanser hastası annesi ile birlikte yaşayan Milhan Hacıfettahoğlu'nun 8 gün önce annesiyle tartıştıktan sonra evi terk ettiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız hakkında bilgi sahibi olanların 0531 480 89 90 nolu telefo ulaşmaları isteniyor.