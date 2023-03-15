18 yaşındaki genç otomobilde öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 18 yaşındaki Ada Liceli, trafik ışıklarında uğradığı silahlı saldırıda vurularak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken polis; katil zanlısı her yerde arıyor.
TRAFİK IŞIKLARINDA
Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı'nda Abdulkadirağa Camisi istikametine seyir halindeki Ada Liceli, kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
POLİS KATİLİ ARIYOR
Silahlı saldırıda vücudunun 4 yerinden yaralanan genç adam arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Liceli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ada Liceli'nin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.