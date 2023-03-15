18 yaşındaki genç otomobilde öldürüldü

POLİS KATİLİ ARIYOR

Silahlı saldırıda vücudunun 4 yerinden yaralanan genç adam arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Liceli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ada Liceli'nin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.