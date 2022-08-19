18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 18 yaşındaki Sıtkı Can Eroğlu'ndan, atıyla evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından bölgede Eroğlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri ve gönüllüler karadan çalışma yürütürken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de Menderes Nehri'nde arama yaptı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, serinlemek amacıyla nehre girdiği değerlendirilen genci, bulanık su ve olumsuz koşullara rağmen nehirde karış karış aradı. Eroğlu, polisler tarafından Baltaköy Regülatörü'nde ölü bulundu. Gencin sudan çıkarılan cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Acı haber, Eroğlu ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.