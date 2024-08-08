18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti

Antalya'da kamyonet ile çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Özkan Tanrıöver hayatını kaybetti. Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle Kürüş Caddesinde meydana geldi. Özkan Tanrıöver kullandığı motosikletle, O.G.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kamyonet sürücüsü O.G. gözaltına alınırken kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

ARABAYI KABUL ETMEDİ MOTOR İSTEDİ

Oğlunun cenazesini alan acılı baba Vahit Tanrıöver gözyaşlarına boğuldu. Oğluna motoru alalı 6 ay olduğunu belirten acılı baba, "sanat okulunu bitirdi. Elektrikçi olarak çalışmaya başladı. Ehliyeti alınca araba almak istedim. Oğlum motor istedi. Çok yalvardım ancak o motor istedi. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze Serik ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.