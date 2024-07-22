Haberler Yaşam Haberleri 18 yaşındaki Nurten, motosiklet kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 23.7.2024

18 yaşındaki Nurten, motosiklet kurbanı oldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
NURGÜL AKTAŞ
18 yaşındaki Nurten, motosiklet kurbanı oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nurten Altun (18), geçen 9 Temmuz'da motosikletiyle eve dönerken, Karadayı Mahallesinde bir servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Nurten Altun ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Nurten Altun, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Altun'un kullandığı motosikletle servis minibüsünün kavşakta çarpıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Altun'un cenazesi toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan Berk Alp Arslan (27) ve Sencer Taşkıran (26 öldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise, kontrolden çıkan Cihan Yıldızhan'ın (39) kullandığı otomobil, yağmur suyu kanalına düştü. Otomobildekilerden Hayriye Yıldızhan'ın (59)'ın öldüğü kazada Nisanur Y. (13) ve Eymen Y. (5) yaralandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
18 yaşındaki Nurten, motosiklet kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA