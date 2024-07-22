18 yaşındaki Nurten, motosiklet kurbanı oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nurten Altun (18), geçen 9 Temmuz'da motosikletiyle eve dönerken, Karadayı Mahallesinde bir servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Nurten Altun ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Nurten Altun, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Altun'un kullandığı motosikletle servis minibüsünün kavşakta çarpıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Altun'un cenazesi toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan Berk Alp Arslan (27) ve Sencer Taşkıran (26 öldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise, kontrolden çıkan Cihan Yıldızhan'ın (39) kullandığı otomobil, yağmur suyu kanalına düştü. Otomobildekilerden Hayriye Yıldızhan'ın (59)'ın öldüğü kazada Nisanur Y. (13) ve Eymen Y. (5) yaralandı.