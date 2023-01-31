18 yaşındaki Samet “Ewing Sarkom” kanserine yenildi

İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak adresinde ikamet eden 18 yaşındaki Samet Şavur, yaklaşık 2 senedir tedavi gördüğü Ewing Sarkom Kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

18 yaş altı gençlerde görülen hastalığa 2 sene önce 24 Kasım Anadolu Lisesi'nde öğrenciyken yakalanan Samet Şavur hastalık nedeniyle eğitimine ara vermişti. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Şavur, tedavi için gittiği İstanbul'da özel bir hastanede fenalaşarak yaşamını yitirdi. Şavur'un cenazesi Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

EWİNG SARKOM KANSERİ NEDİR?

Ewing sarkomu hem kemiklerde hem de akciğer gibi yumuşak dokularda görülebilen, kötü huylu bir tümör tablosudur. Ağırlıklı olarak kemikte görülse de nadiren bağ dokusu, yağ dokusu, kas dokusu veya perifer sinir dokularında da oluşabilmektedir. Bunlara ekstraosseöz (kemik dışı) Ewing sarkomu denir.