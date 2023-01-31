Haberler Yaşam Haberleri 18 yaşındaki Samet “Ewing Sarkom” kanserine yenildi
Giriş Tarihi: 31.1.2023 14:36 Son Güncelleme: 31.1.2023 14:50

18 yaşındaki Samet “Ewing Sarkom” kanserine yenildi

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki Samet Şavur, yaklaşık 2 senedir tedavi gördüğü Ewing Sarkom kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
18 yaşındaki Samet “Ewing Sarkom” kanserine yenildi

İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak adresinde ikamet eden 18 yaşındaki Samet Şavur, yaklaşık 2 senedir tedavi gördüğü Ewing Sarkom Kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

18 yaş altı gençlerde görülen hastalığa 2 sene önce 24 Kasım Anadolu Lisesi'nde öğrenciyken yakalanan Samet Şavur hastalık nedeniyle eğitimine ara vermişti. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Şavur, tedavi için gittiği İstanbul'da özel bir hastanede fenalaşarak yaşamını yitirdi. Şavur'un cenazesi Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

EWİNG SARKOM KANSERİ NEDİR?

Ewing sarkomu hem kemiklerde hem de akciğer gibi yumuşak dokularda görülebilen, kötü huylu bir tümör tablosudur. Ağırlıklı olarak kemikte görülse de nadiren bağ dokusu, yağ dokusu, kas dokusu veya perifer sinir dokularında da oluşabilmektedir. Bunlara ekstraosseöz (kemik dışı) Ewing sarkomu denir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6'lı masaya: Bal gibi de, buz gibi de aday...
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
Çanakkale'de yolsuzluk operasyonu: İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 personel gözaltında
Tamamen alışkanlıktan
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu! Galatasaray'daki geleceği çok konuşuluyordu...
ARKADAŞINA GÖNDER
18 yaşındaki Samet “Ewing Sarkom” kanserine yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA