18 yaşındaki Yusuf, kurtarılamadı!

İzmit-Kandıra yolu üzeri Çakırcaali Mantarcılar Sapağı mevkiinde 2gün önce meydana gelen trafik kazasında, Fahri Ö. idaresindeki otomobil ile Yusuf Özel yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddeti ile yoldan çıkan motosiklet karşı şeride geçerek devrildi. Motosikleti kullanan 18 yaşındaki sürücüsü Yusuf Özel ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Özel, 2 günden bu yana hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Özel'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün, Kandıra Merkez Orhan Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Kandıra Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.