18 yıl sonra çözülen cinayet

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Tuncay Türk, 25 Ekim 2006'da, Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı ormanlık alanda bıçaklanmış ve kurşunlanmış halde ölü olarak bulundu. Kimliği, bacağındaki "Taçsız Kral" yazılı dövmeden tespit edilen Türk'ün evi de bir gün sonra kundaklanarak yakıldı. O dönemde faili meçhul kalan dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden raftan indirildi. Kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışmanın ardından, Türk'ün bir kadınla ilişkisi olduğunu ve cinayeti kadının akrabalarından İ.K.'nın işlediğini, R.A, Z.A ve Y.K.'nın da yardım ettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde İ.K. ile R.A'nın geçen süre zarfında öldüğü anlaşılırken, Z.A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen Y.K'yı gözaltına aldı.