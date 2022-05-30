SON DAKİKA |18 yıl sonra ortaya çıkan cinayette kan donduran vahşet! Parça parça kesilip...

Ruhi Canpolat'ın iki oğlunun avukatı Aziz Dinç de sanık Azime Ş.'nin kendisine tecavüz edildiği ifadelerinin somut delile desteklenmediğini ve bu konuda yargılamanın hala devam ettiğini söyledi.

18 yıl sonra ortaya çıkan Ruhi Canpolat cinayetinin ilk duruşması görüldü