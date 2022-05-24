18 yıl sonra ortaya çıkan Ruhi Canpolat cinayetinin ilk duruşması görüldü

Kendisini köye göndermediği için Ruhi ile tartıştıklarını anlatan Azime Ş, "Yatak odasından çıkmadım. 10-15 dakika sonra eve gelen 3 şahıstan birisi yatak odasına geldi. Bu şahıs bana tecavüz etti. Ben karşı koydum ancak bu şahıs içeri girer girmez benim elimi bağladı. Ben ayaklarımı yere vurarak ses yapmaya çalıştım ancak bu şahsa karşı koyamadım. Bu şahıs odadan çıktı, daha sonra ikinci bir şahıs daha geldi. O da bana aynı şekilde tecavüz etti. Onların ardından üçüncü şahıs da odaya gelerek, 'Kocan, seni bunlara satmış' diyerek odadan çıktı." dedi.

Azime Ş, "Benim ellerimi bana ait olan yazma ile önden bağlamışlardı. Üçüncü şahıs odadan çıktıktan sonra ben ellerim bağlı halde odada bir süre kaldım. Bu sırada içeriden kapının sesini duydum ve bu kişilerin evden gittiklerini anladım. Sonra odaya Ruhi gelerek ellerimi çözüp bana vurmaya başladı. Yumruk atarak kafama ve omuzlarıma vurdu. Saçımdan sürükleyerek salona götürdü. O sırada benim burnum kanıyordu. Salonda da bir müddet bağırarak kızdı. Yerdeyken beni dövdüğü için ben bir süre sonra orada sızmışım. Ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Ancak hava halen karanlıkken kendime geldim." şeklinde konuştu.

Uyandığında bir kanepede Cevdet Ş.'nin diğer kanepede de Ruhi'nin oturduğunu belirten Azime Ş, "Ben hemen yatak odasına doğru geçerek kıyafetlerimi değiştirdim. Yatak odasında bekledim. Bu sırada Cevdet ve Ruhi'nin tartıştıklarını ve bağırışlarını duydum. Sabaha doğru Cevdet ve Ruhi'nin birbirlerine vuruyorlarmış gibi seslerini duydum. Ben salonda Cevdet ve Ruhi'yi gördüğümde Cevdet kanepenin üzerinde normal bir şekilde oturuyor, Ruhi ise gömleği açık pantolonu ise üzerinde duruyordu. Salonda alkol şişesi görmedim. Bir süre sonra tartışmalarının sonlandığını fark ettim." açıklamasında bulundu.

Azime Ş, ifadesini şöyle sürdürdü: "Sabaha doğru babamın evini aradım. Kız kardeşim Emine telefonu açtı. Emine'ye gelip beni evden almalarını söyledim. Bana niye diye sorunca sadece Ruhi'nin beni dövdüğünü söyledim. Ben telefonu kapattıktan sonra Cevdet odaya geldi. Ben odaya geçtiğimde kapıyı kilitlemiştim, bu nedenle Cevdet kapıyı açarak bulunduğum odaya geldi. 'Sen mi aldın' diye telefonu sordu. O sıra elimdeki telefonu gördü ve aldı." dedi.

Cevdet'in korkmuş gibi olduğunu belirten Azime Ş, "Kapıya bakıp bir anca gitmek istiyor gibiydi. Ara ara da kendi kendine gülüyordu. Salona bakıp bakıp kafasını çeviriyordu. Ben de neye baktığını merak ettiğim için salona doğru baktım ve Ruhi'nin yerde yüzünün üstüne yatar vaziyette olduğunu gördüm. Ruhi'ye doğru koşarak bağırıp kaldırmaya çalıştım. Cevdet beni tuttu. Salondan koridora çıkarttı ve eliyle ağzımı kapattı. Bana 'bağırma' diyerek tekrar odaya götürdü.

Cevdet'in kendisine 'Burada otur sesini çıkartma. Eğer birini arar bir şey söylersen seni de kendimi de yakarım' dediğini ileri süren Azimem Ş, "Kapıyı kilitledi ve ben odada kilitli kaldım. Bir süre sonra evin içinde farklı ayak sesleri duydum. Daha sonra Cevdet benim bulunduğum odanın kapısını açtı. Salona koştum hemen ama Ruhi yerde yoktu. Cevdet'e Ruhi'yi sorduğumda Ruhi'nin iyi olduğunu sadece bayıldığını söyledi. Daha sonra Cevdet bana 'Bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin, olay senin evinde oldu kimseyi inandıramazsın. Çocuklarını düşün bu olayı birine söylersen seni de kendimi de yakarım' dedi." diyerek kendini savunmayı sürdürdü.

Azime Ş, "Odadan çıkıp salona gittiğimde evimde olan battaniyelerden 2 tanesini göremedim. Benim Temur ile Ruhi ölmeden önce hiçbir şekilde ilişkim olmadı. Zaten Temur ilen 2012 yılında evlendik. Zaten evlenmemizi Cevdet istemişti. 'Cevdet bana kardeşim Temur ile evlen gözümün önünde ol' dedi." diye konuştu.

Cevdet'in sonralara Ruhi'nin kendisini dövdüğünü ve bırakıp gittiğini söylemesini tembihlediğini iddia eden Azimem Ş, "Ben de bunun üzerine çocuklarıma, eşimin ailesine ve Ruhi'yi soran herkese beni dövüp evi terk ettiğini söyledim. Ruhi'nin kayıp olduğu hususunda 2-3 defa karakola başvurdum. Ben karakola başvururken olayın ortaya çıkmasından korkmuyordum. Hatta olayın ortaya çıkmasını istiyordum. Ancak çocuklarımla tehdit edildiğim için korktum ve gidip polise bu durumu anlatamadım. Ben olay günü evde herhangi bir temizlik yapmadım, sadece halı yıkadım. Ruhi'nin getirdiği adamlar bana tecavüz etmelerine rağmen ben Ruhi'yi öldürmeyi düşünmedim. İlk ifademi ise Cevdet'in beni korkutmasından ve kimsenin bana inanmayacağından dolayı ifade veremedim" şeklinde konuştu.

"SUÇSUZUM, BERAATIMI İSTİYORUM"

Üzerine atılan suçları kabul etmeyen Temur Ş. ise "Ruhi'nin kaybolması veya öldürülmesiyle ilgili benim alakam kesinlikle yoktur. Ben Ruhi'nin öldürülmesine ilişkin olayı, Cevdet ve Azime'nin beyanları sonrasında öğrendim. Suçsuzum beraatımı istiyorum. Azime ile boşandıktan sonra görüşmeye başladım. Azime'ye evlenmek teklifinde bulundum. Azime ilk başta teklifimi kabul etmedi." dedi.

Bir yıl kadar sonra Azime'nin kendisini arayarak halen evlenmeyi isteyip istemediğini sorduğunu belirten Temur Ş, "Ben de evlenmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine 5-6 ay kadar görüşüp sonrasında evlendik. Benim ailem Azime ile evlenmemi istemedi fakat ben Azime'nin çocuklarını tanıdığım ve sevdiğim için Azime ile evlenmek istedim. Ben zaten Azime'ye 2010-2011 yıllarında ilgi duymaya başladım. Tutuklamadan yaklaşık bir ay öncesine kadar ben Azime'nin evde tecavüze uğradığına dair hiçbir şey duymamıştım." dedi.

Ağabeyi Cevdet ile Azime arasında bir gönül ilişkisi olduğunu bilmediğini ifade eden Temur Ş, "Ağabeyim Cevdet ile aramızda 4-5 sene öncesinde ev konusundan dolayı tartışma çıktı. Bundan dolayı da aileden hiç kimseyle görüşmüyorum. Hatta Azime bana 'Ruhi bir gün gelirse o zaman ne yaparsın' dedi. Ben de 'Gelirse gelsin zaten boşanmışsın. Ben sana sahip çıkarım' dedim. Ağabeyim ile eşi Filiz'den dolayı da konuşmuyordum. Ağabeyim ile Filiz evlenmeden önce bizim Filiz ile gönül ilişkimiz vardı. Filiz ile ağabeyim ile evlenmesinden önce ayrılmıştık. Ben olay gecesi tam olarak nerede olduğumu hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle köydeki evdeydim. Ağabeyim neden bu şekilde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Ben o dönem araba kullanmayı bilmiyordum. Ehliyetimi 2016 yılında aldım" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı Ekim ayına erteledi.