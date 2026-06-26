18 yıllık kayıp dosyasında kritik gelişme: 7 şüpheli gözaltında

2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A.'ya ilişkin dosya, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden ele alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda dosyada önemli gelişmeler yaşandı.

İZMİR MERKEZLİ ÜÇ İLDE OPERASYON

Teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesiyle olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 12 Temmuz 2008 tarihinde Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Naciye A.'nın aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda derinleştirilen soruşturmada, olayın planlı şekilde işlenmiş bir cinayet olduğu belirlendi.

"SUÇLULARI ADALETE TESLİM ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Polis ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu yıllar önce işlenmiş suçları aydınlatmaya ve suçluları adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.