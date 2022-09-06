1800 yıllık 4 insan iskeleti çıktı

Kommagene uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'nde Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Üç yıl önce başlatılan kazılarda ortaya çıkartılan mozaikli alanda, bu yıl yeniden başlatılan kazılarda sanduka tipi mezar bulundu. 1 metre genişliğinde, 2.1 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında olan sanduka mezarın kapağı açıldı. Mezarda 4 insan iskeletine rastlandı. Mozaikli alanda, 150 metrekare büyüklüğünde bir kısmı tahrip olmuş mozaik, ayrıca kartal kabartmalarının bulunduğu bir mezar odası bulunuyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bu iskeletlerin milattan sonra 2. yüzyıla, yani günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz" dedi.