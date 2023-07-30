183 bin 252 aday KPSS’de ter döktü

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) alan bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu ile hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu dün yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday katıldı. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı. Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi. KPSS'de 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) bugün 10.15'te yapılacak.