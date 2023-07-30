Haberler Yaşam Haberleri 183 bin 252 aday KPSS’de ter döktü
Giriş Tarihi: 30.7.2023

183 bin 252 aday KPSS’de ter döktü

ANKARA
183 bin 252 aday KPSS’de ter döktü
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) alan bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu ile hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu dün yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday katıldı. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı. Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi. KPSS'de 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) bugün 10.15'te yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Gözaltına alındı
CHP'li Mahmut Tanal'dan yeni skandal: Akbelen'de provokasyonun dozunu artırdı! Jandarmaya önce hakaret etti sonra kovaladı
Bolu'daki gizemli kazının sırrı ne? Ev sahibini bile yaklaştırmıyorlar... İşte herkesin merak ettiği o bölge
Prof. Dr. Levent Kurnaz açıkladı... Küresel kaynama dönemi ne demek? Dünyayı neler bekliyor?
Avcılar Belediyesi HDP'lileri Akbelen'e taşıdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li başkan neredeyse tüm sülalesini belediye sokmuş
Söyleyecek Sözümüz Var Bu Sese Kulak Verin!
SON DAKİKA | Arda Güler'den üzen haber! Real Madrid resmen duyurdu
3 km’lik YHT tünelinde finişe 550 metre
ARKADAŞINA GÖNDER
183 bin 252 aday KPSS’de ter döktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA