Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.