Haberler Yaşam Haberleri 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?
Giriş Tarihi: 16.1.2022 21:34 Son Güncelleme: 16.1.2022 21:34

1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?

1846’da Mısır’da bulunup İngiltere’ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu’nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?

A- Midye
B- Deniztarağı
C- Salyangoz (CEVAP)
D- İguana

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1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?
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