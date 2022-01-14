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Giriş Tarihi: 14.1.2022 09:26

185 yıl hapis cezasıyla aranan bilişim dolandırıcısı yakalandı

DHA
185 yıl hapis cezasıyla aranan bilişim dolandırıcısı yakalandı

Ankara'da, 84 suçtan hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan firari Y.Y. yakalandı.

Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarında Y.Y.'nin, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığını ve hakkında arama kararı olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Y.'yi gözaltına aldı. Y.Y.'nin birçok şehirde 'dolandırıcılık' suçuna karıştığını ve mağdur ettiği kişiler olduğunu belirleyen ekipler, 84 suçtan kesinleşmiş 185 yıl hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Y.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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185 yıl hapis cezasıyla aranan bilişim dolandırıcısı yakalandı
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