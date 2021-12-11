Haberler Yaşam Haberleri 19 bin 255 yeni vaka, 191 vefat
Giriş Tarihi: 12.12.2021

19 bin 255 yeni vaka, 191 vefat

19 bin 255 yeni vaka, 191 vefat
Türkiye'de dün 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı. 191 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 23 bin 180 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 82, birinci doz aşı oranı yüzde 91.04 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Kovid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada." ANKARA

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19 bin 255 yeni vaka, 191 vefat
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