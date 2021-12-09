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Giriş Tarihi: 10.12.2021

19 bin 696 yeni vaka, 195 vefat

19 bin 696 yeni vaka, 195 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 350 bin 522 kişiden 19 bin 696'sına Kovid-19 tanısı konulurken, 195 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tablo için "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı, tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi. ANKARA

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19 bin 696 yeni vaka, 195 vefat
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