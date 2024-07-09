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Giriş Tarihi: 9.7.2024 16:11

19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi Çeşme Kaada üzerinde yapılan ihbarda bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği bildiridi.

19 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik dalış timi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında ada üzerinde 18, bölgedeki balıkçı teknesinde 1 olmak üzere 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

1 DÜZENSİZ GÖÇMENİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, "Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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