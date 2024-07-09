İzmir'in Çeşme ilçesi Çeşme Kaada üzerinde yapılan ihbarda bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği bildiridi.

19 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik dalış timi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında ada üzerinde 18, bölgedeki balıkçı teknesinde 1 olmak üzere 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

1 DÜZENSİZ GÖÇMENİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, "Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.