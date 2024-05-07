19 günlük bebeğe kıyan cani çift için istenen ceza belli oldu

İstanbul Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi'nde iki yıl önce kan donduran bir olay yaşandı. 1 Ekim 2021 doğumlu Yağmur bebek rahatsızlandığı gerekçesiyle 20 Ekim 2021'de anne ve babası tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 19 günlük Yağmur bebek doktor tarafından muayene edildi. Yapılan muayenede bebeğin vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu ayrıca darp edildiği tespit edildi. Yağmur bebek, 84 gün sonra 12 Ocak 2022'de hastanede hayatını kaybetti.



ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında anne Merve Özyurt (20) ve baba Tekin Özyurt (39) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Anne Merve Özyurt "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Tekin Özyurt ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma zorunluğuyla serbest bırakıldı.



SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yağmur'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı maktul Yağmur Özyurt'un annesi ve babası olan şüpheliler Merve Özyurt ile Tekin Özyurt'un fikir ve eylem birliği içerisinde, farklı zaman dilimlerinde müşterek çocuklarını darp ederek vücudunun çeşitli bölgelerinde ekimoz oluşmasına, kolunun kırılmasına ve muhtelif bölgelerinin yanmasına sebebiyet verdiklerini tespit etti. Hazırlanan iddianamede anne Merve Özyurt ve baba Tekin Özyurt'un ayrı ayrı 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.



"UYURKEN KOLUNUN ÜZERİNE YATMIŞ OLABİLİR"

Şüpheli anne Merve Özyurt ile baba Tekin Özyurt'un alınan beyanlarının benzer olduğu öğrenilirlen cani anne beyanında şu sözlere yer verdi: "Olay günü kızım Yağmur Özyurt aniden rahatsızlandı. Alt komşum Cemile Hanım'ı çağırdım. Sarılık hastalığı geçiriyor olabileceğini düşünerek eşim Tekin ile birlikte kızımızı hastaneye götürdük. Hastanedeki muayenede tespit edilen boynundaki yara, boynunu bez ile silmem sonucu gerçekleşti. Topuğunda bulunan yaralar ise Yağmur'dan kan alınması sebebiyle oluştu. Kızımın kolunun kırık olduğunu bilmiyordum. Uyurken kolunun üzerine yatmış olabilir. Önceleri psikolojik tedavi gördüm ve antidepresan kullandım. Hamile kalınca ilaç kullanmaya ara verdim. Kızıma yönelik herhangi bir şiddet içerikli eylemde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum"