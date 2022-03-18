19 ilde kar tatili

Sibirya'dan gelen yeni soğuk hava dalgasının getirdiği kar, batı bölgelerinden itibaren, yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu'daki birçok il, güne karla uyandı. Kar yağışına buzlanma da eklenince, sürücüler zor anlar yaşadı. Çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sakarya, Düzce, Samsun, Giresun, Ordu, Rize, Bayburt, Nevşehir, Bingöl, Erzincan'da il genelinde, Kocaeli, Konya, Kastamonu, Sinop ve Diyarbakır'ın 4'er, Tekirdağ ve Kayseri'nin ise 2'şer, Batman'ın da bir ilçesinde, Gümüşhane'de ise taşımalı eğitimde, okullar bir gün tatil edildi.
KARA SAPLANDI
Bitlis'in Çalıdüzü köyünde, kara saplanan öğrenci servisi özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağrı'nın Tutak ilçesinde kardan yolu kapanan Bolaşlı köyünde fenalaşan KOAH ve astım hastası Mehmet Çarboğa (65), 4 saat süren çalışma sonucu paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.