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Giriş Tarihi: 5.1.2024

19 ilde siber dolandırıcılara eşzamanlı darbe

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
19 ilde siber dolandırıcılara eşzamanlı darbe
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 operasyonunda 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı. E-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden 'ürün satışı ve araç kiralama' temasıyla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında 4 ilde 5 şüpheli yakalandı. 'Ödeme ve bilişim sistemleri' suçlarıyla mücadele kapsamında ise 6 ilde 17 gözaltına alındı. Yasadışı bahisle mücadele kapsamında 3 ilde gerçekleşen 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakaland. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz" ifadelerini kullandı.

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19 ilde siber dolandırıcılara eşzamanlı darbe
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