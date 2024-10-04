Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 19 ilde düzenlenen operasyonlarda; 17 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 96 şüpheli hakkındaki işlemler ise devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, "Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

19 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 36 milyon Türk lirası değerinde 3 ev ve 3 araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satılamaz/devredilemez şerhi kondu. Ayrıca, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek polisleri tebrik etti.

19 ilde siber operasyon