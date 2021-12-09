19 suçtan araması olan zanlı yakalandı

Mersin'de kent merkezinde yağma, otodan ve evden hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 19 aranması bulunan bir kişi uzun kovalama sonucu yakaladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yağma, otodan ve evden hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 19 aranma kaydı bulunan D.C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Aşayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde D.C.S.'in yerini tespit etti. Polis ekipleri, uzun süren kovalamaca sonucunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.