Haberler Yaşam Haberleri 19 ülkeden 50 öğrenci yardım köprüsü kurdu
Giriş Tarihi: 14.3.2023

19 ülkeden 50 öğrenci yardım köprüsü kurdu

Dilan KAYA Dilan KAYA
19 ülkeden 50 öğrenci yardım köprüsü kurdu
Depremzede vatandaşlara destek olmak için 19 ülkeden 50'yi aşkın yabancı öğrenci yardım çalışması başlattı. SABAH'a konuşan öğrencilerden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Bangladeşli Jannatul Fardavs, "Deprem olduğu gün Kuran kampına gitmiştik. Kamp boyunca dualar ettik ama hep oradakiler için ne yapabiliriz diye düşündük. İHH Kadın Kolları ile ortak bir çalışma yaptık. Deprem bölgesine de gitmek istiyorduk, burada olduğumuz için kendimizi suçlu hissediyorduk. Bazı arkadaşlarımız bölgeye gitmeye başladı. Önce örgü örerek başladık, ben örgü örmeyi bilmiyordum ama bir günde öğrendim. Bu malzemeleri satmak için kurduğumuz Hayat Çarşısı'nda bağırarak satış yaptık. Sarma, mantı gibi Türk yemeklerini yapıp sattık ve gelirini deprem bölgesine yolladık. Ördüğümüz malzemeleri ve tokaları da bölgedeki depremzedelere gönderdik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
19 ülkeden 50 öğrenci yardım köprüsü kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA