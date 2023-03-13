19 ülkeden 50 öğrenci yardım köprüsü kurdu

Depremzede vatandaşlara destek olmak için 19 ülkeden 50'yi aşkın yabancı öğrenci yardım çalışması başlattı. SABAH'a konuşan öğrencilerden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Bangladeşli Jannatul Fardavs, "Deprem olduğu gün Kuran kampına gitmiştik. Kamp boyunca dualar ettik ama hep oradakiler için ne yapabiliriz diye düşündük. İHH Kadın Kolları ile ortak bir çalışma yaptık. Deprem bölgesine de gitmek istiyorduk, burada olduğumuz için kendimizi suçlu hissediyorduk. Bazı arkadaşlarımız bölgeye gitmeye başladı. Önce örgü örerek başladık, ben örgü örmeyi bilmiyordum ama bir günde öğrendim. Bu malzemeleri satmak için kurduğumuz Hayat Çarşısı'nda bağırarak satış yaptık. Sarma, mantı gibi Türk yemeklerini yapıp sattık ve gelirini deprem bölgesine yolladık. Ördüğümüz malzemeleri ve tokaları da bölgedeki depremzedelere gönderdik" dedi.