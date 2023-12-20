19 yaşındaki Dicle’den haber alınamıyor

Cizre'de Sur Mahallesinde ikamet eden ve üniversiteye hazırlandığı öğrenilen 19 Yaşındaki Dicle Erden'den dünden bu yana haber alınamıyor.

Cizre'nin Sur Mahallesinde yaşanan olayda iddialara göre 19 Yaşındaki Dicle Erden dün arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarının eve dönmemesi için kendi imkânları kızlarını arayan ancak sonuç alamayan Erden ailesi Polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızlarının hayatından endişe eden Erden Ailesi, kızları Dicle Erden'i gören veya yerini bilenlerin en yakın polis karakolu, Güvenlik birimi veya kendilerine haber verilmesini istedi.