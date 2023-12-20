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Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:42 Son Güncelleme: 20.12.2023 14:44

19 yaşındaki Dicle'den haber alınamıyor

Şırnak’ın Cizre İlçesinde ikamet eden 19 Yaşındaki Dicle Erden, arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmedi. 1 gündür haber alınamayan genç kız kayıp olarak aranmaya başlandı.

ABİDİN YEL
19 yaşındaki Dicle’den haber alınamıyor

Cizre'de Sur Mahallesinde ikamet eden ve üniversiteye hazırlandığı öğrenilen 19 Yaşındaki Dicle Erden'den dünden bu yana haber alınamıyor.
Cizre'nin Sur Mahallesinde yaşanan olayda iddialara göre 19 Yaşındaki Dicle Erden dün arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarının eve dönmemesi için kendi imkânları kızlarını arayan ancak sonuç alamayan Erden ailesi Polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızlarının hayatından endişe eden Erden Ailesi, kızları Dicle Erden'i gören veya yerini bilenlerin en yakın polis karakolu, Güvenlik birimi veya kendilerine haber verilmesini istedi.

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19 yaşındaki Dicle'den haber alınamıyor
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