19 yaşındaki genç kız apartta ölü bulundu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak'ta apart daire kiralayan 19 yaşındaki Aliye Hakan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yardım talebi üzerine polis ekipler eşliğinde apart daireye giren arkadaşları, genç kızı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aliye Hakan'ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. İHA