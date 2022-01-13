19 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesinde oturan ve Dilovası Spor Kulübü'nde forma giydiği öğrenilen 19 yaşındaki Habib Sözen, 3 gün önce babası Nurettin Sözen ile birlikte, çalışmak için gittiği inşaatta kahvaltı yaptığı esnada aniden fenalaştı. Durumu fark eden babası ve diğer arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gönderilen sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği öğrenilen gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Körfez İlçesinde hizmet veren özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan gençten, akşam saatlerinde acı haber geldi. Sözen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sözen'in cenazesinin, Dilovası Orhangazi Mahallesi Camiinde kılınacak Cuma Namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.