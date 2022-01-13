Haberler Yaşam Haberleri 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 13.1.2022 21:36 Son Güncelleme: 13.1.2022 22:09

19 yaşındaki genç kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
19 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kocaeli Dilovası İlçesinde ikamet eden ve Dilovası Spor Kulübü'nde oynadığı öğrenilen Habib Sözen, 3 gün önce babası ile  birlikte çalıştıkları inşatta kalp krizi geçirmişti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası İlçesinde oturan ve Dilovası Spor Kulübü'nde forma giydiği öğrenilen 19 yaşındaki Habib Sözen, 3 gün önce babası Nurettin Sözen ile birlikte, çalışmak için gittiği inşaatta kahvaltı yaptığı esnada aniden fenalaştı. Durumu fark eden babası ve diğer arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gönderilen sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği öğrenilen gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Körfez İlçesinde hizmet veren özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan gençten, akşam saatlerinde acı haber geldi. Sözen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sözen'in cenazesinin, Dilovası Orhangazi Mahallesi Camiinde kılınacak Cuma Namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce...
Son dakika: Fatih Terim'den bomba açıklamalar: "Onlar beni sırtımdan vurdu"
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika: Ahmet Çalık'ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
19 yaşındaki genç kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA