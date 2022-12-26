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Giriş Tarihi: 27.12.2022

19 yaşındaki kızını uykusunda öldürdü

Diyarbakır’da eşinden ayrılarak baba evine dönen İclal Şimşek’in ailesi “Uykusunda öldü” diyerek polisi çağırdı. Yapılan incelemede babasının, genç kızı uykusunda boğarak öldürdüğü ortaya çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
19 yaşındaki kızını uykusunda öldürdü
Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleşen İclal Şimşek (19), bir süre sonra eşiyle sorunlar yaşayınca baba evine döndü. Boşanma aşamasındaki genç kadın, zaman zaman şehir dışına çıkınca ailesiyle sorunlar yaşamaya başladı. Sık sık babası ve kardeşleriyle tartışmalar yaşayan Şimşek'in yakınları önceki gün "Uykusunda öldü" diye 112 Acil Servis'i aradı.



Alınan ihbar üzerine sağlık görevlileri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve gitti. Sağlık görevlileri ve polisin yaptığı incelemede Şimşek'in boynunda izlere rastlandı. Bunun üzerine genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, anne M.K., baba Kadri K. ve kardeşleri Ö.K. ile M.K. gözaltına alındı. Adli Tıp'ta yapılan inceleme sonucu genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Baba Kadri K.'nın kızını uykusunda boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kadri K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Genç kadın Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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19 yaşındaki kızını uykusunda öldürdü
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