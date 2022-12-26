19 yaşındaki kızını uykusunda öldürdü

Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleşen İclal Şimşek (19), bir süre sonra eşiyle sorunlar yaşayınca baba evine döndü. Boşanma aşamasındaki genç kadın, zaman zaman şehir dışına çıkınca ailesiyle sorunlar yaşamaya başladı. Sık sık babası ve kardeşleriyle tartışmalar yaşayan Şimşek'in yakınları önceki gün "Uykusunda öldü" diye 112 Acil Servis'i aradı.Alınan ihbar üzerine sağlık görevlileri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve gitti. Sağlık görevlileri ve polisin yaptığı incelemede Şimşek'in boynunda izlere rastlandı. Bunun üzerine genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, anne M.K., baba Kadri K. ve kardeşleri Ö.K. ile M.K. gözaltına alındı. Adli Tıp'ta yapılan inceleme sonucu genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Baba Kadri K.'nın kızını uykusunda boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kadri K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Genç kadın Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.