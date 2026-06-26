19 yaşındaki Mustafa Emre kurşunlanarak katledilmişti! Katillerinin cezası belli oldu: ‘Araçta silah olduğunu bilseydim…’

"ARAÇTA SİLAH OLDUĞUNU BİLSEYDİM"



Duruşmada söz verilen maktul aile, cinayeti işleyenlerin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan Eren B., olay yerine kavgayı yatıştırmak amacıyla gittiğini öne sürerek, "3 yıldır suçsuz yere tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Ramazan B. ise olay sırasında çıkan tartışmadan korkarak araca kaçtığını belirterek, "Araçta silah olduğunu bilseydim o arabaya binmezdim. 3 yıldır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER



Fevzi K. de olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak, "3 yıldır tutukluyum. Aileme bakmakla yükümlüyüm. Olay yerine Ökkeş'e tanıklık etmek için gittim. Bu olayla hiçbir ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini talep etti.