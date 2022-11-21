19 yaşındaki Tahsin kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Şirinköy Mahallesi İpek Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosikleti ile seyir halinde olan 19 yaşındaki Tahsin Duman, bilinmeyen bir nedenden dolayı kullandığı motosikletinin hakimiyetini kaybederken kavşaktaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölcük Lütfiye Köyünün sevilen ailelerinden Gültekin Duman'ın 4 çocuğundan biri olan Tahsin Duman'ın cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakın zamanda askere gideceği öğrenilen gencin cenazesi, Lütfiye Köy Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Lütfiye Mezarlığ'ında toprağa verildi.