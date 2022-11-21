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Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:24 Son Güncelleme: 21.11.2022 12:32

19 yaşındaki Tahsin kurtarılamadı

Kocaeli Gölcük İlçesinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı motosikletinin hakimiyetini kaybederek refuje çarpan ve ağır yaralanan 19 yaşındak Tahsin Duman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
19 yaşındaki Tahsin kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Şirinköy Mahallesi İpek Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosikleti ile seyir halinde olan 19 yaşındaki Tahsin Duman, bilinmeyen bir nedenden dolayı kullandığı motosikletinin hakimiyetini kaybederken kavşaktaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölcük Lütfiye Köyünün sevilen ailelerinden Gültekin Duman'ın 4 çocuğundan biri olan Tahsin Duman'ın cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakın zamanda askere gideceği öğrenilen gencin cenazesi, Lütfiye Köy Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Lütfiye Mezarlığ'ında toprağa verildi.

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19 yaşındaki Tahsin kurtarılamadı
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