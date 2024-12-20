19 yıl önce Alman eşini öldüren katil: Çocuğumuzu Hristiyan kültürüne göre yetiştirmek istiyordu...

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, 2005 yılında Angelika Cristina Aydın'ın Almanya'da öldürülmesi olayı ile ilgili Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 12 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif Aydın'ı 4 ay önce başkasının adına düzenlenmiş kimlikle Konyaaltı ilçesinde bulunan bir otelde yakaladı. Aydın'ın eşini öldürdükten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geldikten sonra 2013 yılında tanıdığı bir arkadaşının eski kimliği ile yaşamını sürdürdüğü belirtildi. Nasif Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOCUĞUMU HRİSTİYAN KÜLTÜNÜ İLE YETİŞTİRMEK İSTİYORDU

Nasif Aydın, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Aydın'ın avukatları, ailesi ve tanıklar katıldı. Nasif Aydın savunmasında, "Eşim koyu bir Hristiyan'dı. Çocukları da o kültürde yetiştirmek istiyordu. Ben buna karşıydım. Olayı tasarlayarak yapmadım. Alman polisinin hazırladığı dosya yanlıştır" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen amca Halil Aydın, "Tatillerde buraya geldiklerinde bende de kalıyorlardı. Yeğenim ile eşi arasında geçimsizlik vardı. Eşi çocuğu kendi kültürüne göre yetiştirmeye çalışıyordu. Yeğenimde bundan rahatsız olduğunu söylüyordu. Yeğenim, kendisini tahrik ettiğini beyan ediyordu. Yeğenim eşinin çocuklara kötü davrandığını, babasına para göndermemi istemediğini söylüyordu. Mutsuzdu" diye konuştu.

SAVCILIK: ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DAVA DÜŞÜRÜLSÜN

Cumhuriyet Savcısı mütaalasını da açıkladı. Mütaalada, "Sanığın, maktulle boşandıktan sonra çocuğunu görmekte zorluk çekmesi nedeniyle cinayeti işlediği, olaya ilişkin görgü tanığının bulunmaması, her ne kadar tasarlayarak öldürmeden bahsedilse de buna ilişkin delil bulunmadığı, maktulün tahrikiyle cinayetin gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, üst sınır göz önüne alındığında, zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini ve suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan yasalara göre cezalandırılmasını talep etti."

Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.