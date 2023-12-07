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Giriş Tarihi: 7.12.2023 13:16 Son Güncelleme: 7.12.2023 13:17

19 yılla aranan şüpheli İzmir Güven timlerine yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 07 Aralık’ta gerçekleştirilen çalışmalarda 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
19 yılla aranan şüpheli İzmir Güven timlerine yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluya göz açtırmıyor. Karabağlar bölgesinde çalışma yürüten Güven timleri 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve uzun süredir yakalanamayan M.G. isimli şüpheliyi yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçluyla olan mücadelelerinin vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini, suç ve suçluya göz açtırmayacaklarını belirtti.

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19 yılla aranan şüpheli İzmir Güven timlerine yakalandı
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