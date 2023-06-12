19 yıllık boşanma ve mal paylaşımı davası

Antalya'da yaşayan Nilüfer Yalçın (44) 24 yıl önce C.Ç. ile evlendi. Ardından Yalçın, eşinin ağabeyi ile gayrimenkul nedeniyle tartışmalar yaşadı. Olay mahkemeye yansıdı. C.Ç. ise dava sürecinden 4 yıl sonra mülk kavgasından sıkıldığını belirterek evi terk etti. Yalçın, 2014'te eşinden boşandı. İddiaya göre boşanma davası devam ederken 2007'de eşi adına "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu çıkarıldı. Yalçın ve avukatı Adli Tıp Kurumu'ndan eşinin "Akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik" rapor talep etti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen cevapta "Herhangi bir akıl hastalığı veya zekâ geriliği tespit edilemediği" yönünde karar verildi. Bu gelişmelerin ardından 2019'da boşanma ve mal paylaşımına yönelik dava yeniden başladı. Bu gelişmenin ardından Yalçın ve avukatı, aile mahkemesine başvuruda bulunarak boşanma ve mal paylaşımı davasının yeniden görülmesini talep etti.Yaşadığı yasal süreci anlatan Yalçın şunları söyledi: "2006'da boşanma davası açtım. Dava devam ederken 2007'de eşime vasi tayin edildi ve 'Doğuştan akıl hastasıdır' denildi. Ben de hem evlilikte kusurlu eş ilan edildim, hem de bu evliliği para için yaptığım söylenerek yoksulluk nafakasından mahrum bırakıldım. Geldiğimiz noktada eşimin akıl sağlığına yönelik alınan raporların SGK'da olmadığı yazısı geldi. 20 yıldır ben adliyeye gidip gelirken bu sıkıntıları yaşadım. Ben adalete güveniyorum. Buradan kazandığım parayı devlet kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, depremzedelere ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. 20 yıldır mağdur ediliyorum, bunun için çok yüksek tazminat talep edeceğim. Benim gençliğim gitti. Bu tür evraklarla oyalandık" dedi.