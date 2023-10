19 yıllık cinayetin sanıklarına 25’er yıl hapis

İstanbul Fatih'te müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'i, eşinin azmettirmesiyle öldürdükleri 19 yıl sonra gelen itirafla ortaya çıkan Erkan Can ve Ceyhan Özmaden, 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arzu Nihan Çelik, 5 Nisan 2004'te sabah saatlerinde evine gelen iki kişi tarafından çocuklarının gözü önünde kafasından iki kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardındaki sır perdesi, tam 19 yıl sonra gelen itirafla ortaya çıkmıştı. Geçen yıl 26 Eylül'de polise giderek itirafta bulunan Erkan Can (52), cinayeti cezaevi arkadaşları olan öğretmen Çelik'in kocası Şerafettin Çelik'in azmettirmesiyle işlediklerini itiraf etti. Erkan Can ve Ceyhan Özmaden tutuklandı.Azmettirici Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin 'Tasarlayarak birlikte kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Can ve Özmaden'in fikir ve eylem birliği içerisinde "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanıkların cezasında azmettiricinin kim olduğunu söyledikleri gerekçesiyle indirim uyguladı. İki sanık 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.