19 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı! Önce boğdu ardından benzin döküp yaktı! Katil bakın kim çıktı!

Konya'nın Güneysınır ilçesinde boş bir arazide 11 Nisan 2006 tarihinde yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Ancak o dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen cesedin kimliği tespit edilemedi. Soruşturma kapmasında da herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT dedektifleri, faili meçhul cinayet dosyasını Kasım 2023'te yeniden açtı. Ekipler, 2006 yılındaki kayıp kadınların listesini çıkardı. 75 kişilik listeden eleme yapılarak yaş aralığı maktulle örtüşen 18 kadın tespit edildi.

DNA KARŞILAŞTIRMASINDA ORAN YÜZDE 99.99

Ekipler bu kişiler üzerinde çalışırken Bursa'nın Gemlik ilçesinden hakkında kayıp başvurusu yapılan ve Konya ile illiyet bağı bulunan tek kişi olan Yeter Öztürk üzerinde yoğunlaştı. Öztürk'ün 2005 yılında Konya'dan ehliyet aldığını belirleyen jandarma ekipleri, kadının ailesiyle irtibata geçti. Öztürk olup olmadığını belirlemek için anneden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumunca geçtiğimiz Mart ayında yapılan DNA karşılaştırmasında yüzde 99,99 cesedin Yeter Öztürk'e ait olduğu tespit edildi.





KATİL ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI



Jandarma ekipleri cesedin kimliğinin belirlenmesi üzerine genç kadının o dönem kimlerle görüştüğünü bulmak için harekete geçti. Dedektifler yapılan incelemede Öztürk'ün öldürülmeden önce en çok Adem Sayan ile görüştüğünü belirledi. Adem Sayan'ın yakın çevresi ile irtibata geçen ekipler, Sayan'ın o dönem Yeter Öztürk ile gönül ilişkisi yaşadığı bilgisine ulaştı. Yeter Öztürk'ün öldürülmeden önce Sayan hakkında şikayetçi olduğu ve bu nedenle Sayan hakkında şüpheli olarak 'tehdit' suçundan dava açıldığı da belirlendi.