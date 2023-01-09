19 yıllık firar bankada bitti

İstanbul'da, 19 yıl önce müdür olarak çalıştığı bankada 39 müşteri ile bankayı 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin dolandıran Elbeyi Alemdağ (60), yıllar süren firari hayatın ardından yakalandı. Alemdağ, özel bir bankada çeşitli görevde bulunduktan sonra 2003'te Esenyurt Şubesi Müdür Yardımcısı oldu. Hızla terfi eden Alemdağ, bankanın Bayrampaşa şubesine müdür olarak atandı. Tanıyanların son derece kibar bulduğu, odasındaki plaket ve beratlarla göz dolduran Alemdağ, güven verdiği müşterilerinin işlemleriyle bizzat ilgilendi. Aralarında eşinin akrabalarının da bulunduğu, çoğu yurtdışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat eden, bir kısmını yatırım fonlarına yönlendiren Alemdağ, müşterilere imzalattığı kağıtlarına arasına boş dekontlar yerleştirerek 39 kişiyi ve bankayı toplamda 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin dolandırdı.İngiltere'de yaşayan bir vatandaşın açığını yakalamasının ardından sırra kadem basan Alemdağ, o günden beri aranıyordu. Sık sık imajını değiştirdiği için 'binbir surat' lakabı verilen Alemdağ'la hakkında o dönemki gazetelerde "Binbir surat dolandırıcı aranıyor" başlığıyla haberler yayımlandı. Aradan geçen 19 yılın ardından Alemdağ'la ilgili bir süre önce ilginç bir gelişme yaşandı. Sahte kimlik kullanıp, sürekli kılık değiştirdiği belirlenen Alemdağ'ın Büyükçekmece'de bir banka şubesine emekli aylığını çekmeye gittiği belirlendi.Bankanın durumu polise bildirmesi üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alemdağ'ı gözaltına aldı. Yıllardır emekli aylığı aldığı ortaya çıkan Alemdağ'ın bu zamana kadar nasıl yakalanmadığı akıllarda soru işareti bıraktı. Emniyette sorguya alınan Alemdağ, adliyeye sevk edildi. Firarda olduğu dönemde, sosyal medya üzerinde tanıştığı kadınların yanında kaldığı, kılık değiştirip sahte kimlik kullandığı tespit edilen Elbeyi Alemdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.