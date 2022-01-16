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Giriş Tarihi: 17.1.2022

19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı

Elazığ’da, 19 yıldır kayıp olan Ruhi Canbolat’ın, karısının yasak aşk yaşadığı sevgilisinin ağabeyi tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Elazığ Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Ruhi Canbolat (38), 2003'te aniden ortadan kayboldu. O dönemde faili meçhul olarak kalan dosya, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen yıl yeniden raftan indirildi. Kurulan özel ekip, eşi A.Ş.'nin olaydan sonra Ruhi Canpolat'ın, arkadaşının kardeşi T.Ş. ile evlendiğini belirledi. A.Ş.'nin ve T.Ş.'nin, Canbolat kaybolmadan önce sık sık telefonla görüştüğü de tespit edildi. 10 ay süren çalışmalar sonucu, aralarında A.Ş. ve T.Ş.'nin de bulunduğu, 9 kişi gözaltına alındı.



HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Sorguda her şeyi itiraf eden A.Ş., eşi Ruhi Canbolat'ın, T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrendiğini anlatarak, "İkimizi de tehdit ediyordu. Biz de öldürmeye karar verip plan yaptık. 19 Mayıs 2003'te aynı zamanda, eşimin arkadaşı da olan, sevgilim T.Ş.'nin ağabeyi C.Ş., evimize gelip divanın altına saklandı. Eşim işten geldikten sonra da divanın altından çıkıp, bıçaklayarak öldürdü. Ceset bir gün evde kaldı. Ertesi gün C.Ş., motosikletin sepetine koyup götürdü. İki gün sonra da eşim hakkında kayıp başvurusu yaptım" dedi.

KEMİKLERİ BULUNDU
Suçunu itiraf eden C.Ş. de cinayeti, kardeşi ve sevgilisinin başına bir şey gelebileceği korkusuyla işlediğini anlatarak, "Cesedi evden kardeşimle birlikte çıkardık. Sarıçubuk Köyü'ne götürüp, bir tarlaya gömdüm" dedi. Tarlada yapılan kazıda bulunan kemikler, yapılan DNA testi sonucu Ruhi Canpolat'a ait çıktı.

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19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı
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