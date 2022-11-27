Haberler Yaşam Haberleri 1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 22:50 Son Güncelleme: 27.11.2022 22:51

1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (27 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

1909’da ABD Kansas’ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır?

A- Borçlarından kurtulmak için (CEVAP)


.

ARKADAŞINA GÖNDER
1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysses kasabasının halkı, evlerini, iş yerlerini ve kişisel eşyalarını da alarak tüm kasabayı neden yaklaşık 5 KM batıya taşımıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA