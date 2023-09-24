Haberler Yaşam Haberleri 1915 - 2010 arasında çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakterler üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerlerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
Giriş Tarihi: 24.9.2023 22:33 Son Güncelleme: 24.9.2023 22:33

1915 - 2010 arasında çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakterler üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerlerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası’na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 1915 - 2010 arasında çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakterler üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerlerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

1915 - 2010 arasında çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakterler üzerine Belçika’da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerlerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan 1915 - 2010 arasında çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakterler üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerlerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: 1915 - 2010 arasında çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakterler üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerlerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?



SEÇENEKLER

A- Kuzuların Sessizliği'ndeki Hannibal
B- Sapık'taki Norman Bates
C- İhtiyarlara Yer Yok'taki Anton Chigurh (CEVAP)
D- Taksi Şoförü'ndeki Travis Bickle


.

ARKADAŞINA GÖNDER
1915 - 2010 arasında çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakterler üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerlerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA