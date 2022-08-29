Haberler Yaşam Haberleri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortakları dünyanın en iyileri arasında
Giriş Tarihi: 29.8.2022 18:12 Son Güncelleme: 29.8.2022 18:12

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortakları dünyanın en iyileri arasında

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin inşaatını, kurdukları ortak girişim ile kısa sürede tamamlayan ve işletmesini üstlenen DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi, inşaat sektörünün dünyadaki referans dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde üst sıralarda yer aldı. Liste, müteahhit firmaların bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetleri esas alınarak hazırlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ortakları dünyanın en iyileri arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatını planlanandan 1,5 yıl önce, 4 yıl gibi bir sürede bitiren ortak girişimin üyeleri, alanlarında dünyanın en iyi şirketleri arasında gösterildi.

DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi, inşaat sektörünün referans dergisi ENR tarafından, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetleri esas alınarak hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde üst sıralarda yer aldı.
ENR'nin 2022 yılı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin ortak yüklenicilerinden Limak 50'nci, Yapı Merkezi 58'inci, Güney Koreli ortakları DL E&C 94'üncü sırada ve SK ecoplant ise 49'uncu sırada yer aldı. Liste, müteahhit firmaların bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetleri esas alınarak hazırlanıyor.


ENR, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ KAPAĞINA TAŞIMIŞTI

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, inşaat sektörünün lider yayını ENR dergisinin 27 Eylul-4 Ekim 2021 tarihli sayısında özel bölümünde yer almıştı. Dergi, projenin inşaat sırasında kullanılan ileri teknolojileri ve üstün teknik özelliklerini yerinde ziyaretle derinlemesine inceleyerek kapağına taşımış ve 10 sayfalık özel bir bölümle projenin ortaklarına ve tüm ayrıntılarına yer vermişti.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortakları dünyanın en iyileri arasında
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