Haberler Yaşam Haberleri 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
Giriş Tarihi: 30.4.2023 22:38 Son Güncelleme: 30.4.2023 22:39

1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 30 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

1919’da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 NİSAN 2023)

ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?

A- Albert Einstein
B- J.R.R.Tolkien
C- Walt Disney (CEVAP)
D- George Orwell

1
.

ARKADAŞINA GÖNDER
1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA