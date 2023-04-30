"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı işyerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
A- Albert Einstein
B- J.R.R.Tolkien
C- Walt Disney (CEVAP)
D- George Orwell